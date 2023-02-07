OnePlus 11R 5G получит рекордно узкую рамку

Компания OnePlus продолжает раскрывать подробности о смартфоне OnePlus 11R 5G, который будет представлен уже сегодня, 7 февраля. Итак, аппарат сможет похвастаться очень узкой рамкой шириной 2,12 мм по бокам дисплея и тонким подбородком. По данным информатора Ice Universe, OnePlus 11R 5G и вовсе имеет самую узкую боковую рамку дисплея среди всех моделей с изогнутыми по бокам экранами.

OnePlus 11R 5G также приписывают наличие 6,7-дюймового AMOLED-экрана с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, процессора Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камеры с модулями на 50 Мп, 12 Мп и 2 Мп, фронтальной камеры разрешением 16 Мп, батареи ёмкостью 5000 мАч и поддержки 100-Вт зарядки.