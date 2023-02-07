OnePlus 11R 5G получит рекордно узкую рамку

Компания OnePlus продолжает раскрывать подробности о смартфоне OnePlus 11R 5G, который будет представлен уже сегодня, 7 февраля. Итак, аппарат сможет похвастаться очень узкой рамкой шириной 2,12 мм по бокам дисплея и тонким подбородком. По данным информатора Ice Universe, OnePlus 11R 5G и вовсе имеет самую узкую боковую рамку дисплея среди всех моделей с изогнутыми по бокам экранами.

OnePlus 11R 5G также приписывают наличие 6,7-дюймового AMOLED-экрана с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, процессора Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камеры с модулями на 50 Мп, 12 Мп и 2 Мп, фронтальной камеры разрешением 16 Мп, батареи ёмкостью 5000 мАч и поддержки 100-Вт зарядки.
Китайцы рассекретили смартфон Vivo X90 Pro…
В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Vivo X90 Pro, который еще не …
Xiaomi 13 Pro впервые попал на фотографии…
Если вы следите за рынком смартфонов, то знаете, что выпустить гаджет и при этом сохранить его в секрете …
Стабильная One UI 5 доступна для Samsung Galaxy XCover 6 Pro…
Компания Samsung начала выпуск первого стабильного обновления UI 5.0 на базе Android 13 для смартфона Gal…
Бюджетный Samsung Galaxy F04 получит 8 ГБ ОЗУ…
В сети появились тизеры бюджетного смартфона Samsung Galaxy F04, который еще не был представлен официальн…
iQOO 11 Pro с 200-Вт зарядкой появился в продаже…
Компания Vivo дала старт китайским продажам флагманского смартфона iQOO 11 Pro, который оценен в 715 долл…
iPhone 15 получит корпус из титана…
Некоторое время назад компания Apple только презентовала свои смартфоны линейки iPhone 14, а уже сейчас и…
Apple выпустила ОС iOS 16.3 с исправлением критических багов…
Некоторое время назад владельцы смартфонов под управлением операционной системы iOS 16.2 начали жаловатьс…
Realme GT Neo5 показали на пресс-рендерах …
Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился официальными изображениями смартфона Realme GT Neo5, официал…
Обзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантиейОбзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантией
Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?
Обзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камеройОбзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камерой
Обзор vivo V25e. Смартфон со стабилизацией камерыОбзор vivo V25e. Смартфон со стабилизацией камеры
Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor