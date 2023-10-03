OnePlus 11R Solar Red получил 18 ГБ ОЗУ

Компания OnePlus объявила о выпуске смартфона OnePlus 11R Solar Red, который является премиальной версией выпущенного еще в феврале OnePlus 11R. Новинка может похвастаться задней панелью из текстурированной веганской кожи красной расцветки, 18 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ флеш-памяти. Продажи смартфона в Индии стартуют уже 7 октября, но цена пока не сообщается.

Напомним, что OnePlus 11R характеризуется оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 3.1, трехступенчатым механическим переключателем режимов, платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,74-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2772:1240 пикселей, кадровой частотой 45, 60, 90 или 120 Гц, частотой дискретизации касания 1000 Гц, 10-битной глубиной цвета и ШИМ с частотой 2160 Гц, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, а также фронтальной камерой на 16 Мп.