OnePlus 11R Solar Red получил 18 ГБ ОЗУ

Компания OnePlus объявила о выпуске смартфона OnePlus 11R Solar Red, который является премиальной версией выпущенного еще в феврале OnePlus 11R. Новинка может похвастаться задней панелью из текстурированной веганской кожи красной расцветки, 18 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ флеш-памяти. Продажи смартфона в Индии стартуют уже 7 октября, но цена пока не сообщается.

Напомним, что OnePlus 11R характеризуется оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 3.1, трехступенчатым механическим переключателем режимов, платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,74-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2772:1240 пикселей, кадровой частотой 45, 60, 90 или 120 Гц, частотой дискретизации касания 1000 Гц, 10-битной глубиной цвета и ШИМ с частотой 2160 Гц, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, а также фронтальной камерой на 16 Мп.
Samsung Galaxy S24 Ultra получит новую камеру и топовый проц…
В следующем году флагманский смартфон Galaxy S24 Ultra должен покорить рынок Android-смартфонов, а учитыв…
Официально: Xiaomi 13T представят 26 сентября …
Компания Xiaomi официально подтвердила информацию о том, что флагманские смартфоны серии Xiaomi 13T будут…
Redmi Note 13R Pro готов к выходу …
В исходном коде прошивки MIUI обнаружилось упоминание смартфона Redmi Note 13R Pro, который в скором врем…
Redmi Note 13 Pro появился в продаже …
Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу смартфон Redmi Note 13 Pro, который был представлен чуть ме…
В Android 14 появятся виджеты на экране блокировки…
Зарубежный инсайдер в своих социальных сетях сегодня сообщил, что ему удалось найти достаточно интересную…
Официально: Samsung Galaxy F34 5G получит батарею на 6000 мА…
Компания Samsung опубликовала несколько тизеров, посвященных смартфону-долгожителю Galaxy F34 5G. Итак, к…
Redmi 12 5G вышел в версии с 4/128 ГБ памяти…
Компания Xiaomi дала старт китайским продажам смартфона Redmi 12 5G в самой доступной версии, которая осн…
Двухцветный Realme GT Neo 6 показали на рендере…
Авторитетный информатор OnLeaks поделился первым качественным изображением Realme GT Neo 6, официальный р…
Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник
Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20
Обзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраном
Обзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамкамиОбзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамками
Обзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 годаОбзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 года
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor