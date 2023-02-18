OnePlus 11R не получит четыре обновления ОС Android

Во время презентации субфлагманского смартфона OnePlus 11R было объявлено, что он получит четыре номерных обновления ОС Android, а также исправления безопасности на протяжении пяти лет. Сегодня компания заявила, что пользователей новинки ждет лишь три года обновлений ОС и четыре года патчей безопасности. Представители компании извинились перед фанатами и назвали предыдущее заявление «недопониманием».

Напомним, что OnePlus 11R оснащается оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 3.1, трехступенчатым механическим переключателем режимов, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,74-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2772:1240 пикселей, кадровой частотой 45, 60, 90 или 120 Гц, частотой дискретизации касания 1000 Гц, 10-битной глубиной цвета и ШИМ с частотой 2160 Гц, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX890 и оптическая стабилизация изображения), 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, ИК-передатчиком и прошивкой ColorOS 13 на базе ОС Android 13 «из коробки».