OnePlus 12 получит новый сканер отпечатков пальцев в дисплее

Чем меньше информации остаётся до запуска смартфона OnePlus 12, тем больше информации мы получаем от инсайдеров о возможностях нового флагмана, что, безусловно, очень приятно, потому что ждать и смотреть презентацию явно никто не будет. И, наверное, даже хорошо, что производитель особо не скрывает особенности нового флагмана, так что все фанаты могут из сети получить необходимые данные о фишках нового гаджета. Например, сегодня появилась интересная информация о том, что новый флагман будет оснащён первым в мире Bionic Vibration Motor Turbo — это некий вибромотор, который сможет сделать вибрацию смартфона OnePlus 12 сильнее, чем у любого другого смартфона в индустрии. Конечно, нельзя сказать, что это прорывная функция, которая вынудит вас бежать и покупать смартфон нового поколения, но всё же фишка приятная.

Кроме того, уже сама компания рассказала о том, что она использует необычную конструкцию сканера отпечатков пальцев под дисплеем. OnePlus использовала оптические сканеры отпечатков пальцев очень долго, так что никого не удивить этой технологией — она работает быстро, почти всегда точно и стоит при этом недорого. Теперь же производитель решил сделать сам дисплей очень тонким и технология сканирования отпечатков пальцев тоже выглядит более привлекательно, хотя никаких точных данных о скорости или точности нового датчика сейчас нет. При этом инсайдеры уверены, что смартфон OnePlus 12 будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, так что к производительности вопросов не будет.
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