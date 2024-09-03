OnePlus 13 будет первым смартфоном на Snapdragon 8 Gen 4

При этом в настоящее время информация о глобальном запуске OnePlus 13 весьма скудная, но инсайдеры всё же раскрывают некоторые детали новинки. Например, компания OnePlus известна своей высокой скоростью зарядки и приличной ёмкостью аккумуляторов в премиальных устройствах, и с выходом OnePlus 13 компания планирует предложить ещё более быструю зарядку и аккумулятор ёмкостью до 6000 мАч, что действительно много по современным меркам. Ожидается, что устройство также будет поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Также обсуждается возможность внедрения ультразвукового сканера отпечатков пальцев вместо оптического подэкранного сканера, но всё это пока что лишь слухи и не более того.