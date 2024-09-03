OnePlus 13 будет первым смартфоном на Snapdragon 8 Gen 4

Обычно компания OnePlus выпускает свои флагманские смартфоны в начале года, но с выходом OnePlus 12 в декабре прошлого года в Китае эта традиция была нарушена. Но есть и хорошие новости — инсайдеры указывают на то, что OnePlus 13 может быть представлен немного раньше ожидаемого в Китае, но это не единственная хорошая новость по этому поводу. Суть в том, что по данным Digital Chat Station компания OnePlus планирует запустить флагманский смартфон OnePlus 13 в Китае уже в октябре-ноябре, примерно в то же время, когда будет представлен мобильный процессор нового поколения Snapdragon 8 Gen 4. Учитывая предыдущие модели, OnePlus может стать первой компанией, использующей этот чип для своих флагманских смартфонов.

При этом в настоящее время информация о глобальном запуске OnePlus 13 весьма скудная, но инсайдеры всё же раскрывают некоторые детали новинки. Например, компания OnePlus известна своей высокой скоростью зарядки и приличной ёмкостью аккумуляторов в премиальных устройствах, и с выходом OnePlus 13 компания планирует предложить ещё более быструю зарядку и аккумулятор ёмкостью до 6000 мАч, что действительно много по современным меркам. Ожидается, что устройство также будет поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Также обсуждается возможность внедрения ультразвукового сканера отпечатков пальцев вместо оптического подэкранного сканера, но всё это пока что лишь слухи и не более того.