OnePlus 13 mini показали на рендере

Известный информатор Digital Chat Station опубликовал рендер и подробности о параметрах компактного смартфона OnePlus 13 mini, релиз которого ожидается во втором квартале следующего года. Главной особенностью дизайна грядущей новинки станет горизонтальное расположение тройной основной камеры, немного напоминающий Google Pixel. По данным источника, аппарат получит основную камеру с главным модулем на базе 50-Мп датчика Sony IMX906 (оптический формат 1/1.56 дюйма), сверхшириком и телевиком, плоский 6.3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1.5K и короткофокусным сканером отпечатков пальцев. Последний может быть заменен на более продвинутый ультразвуковой сканер.

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