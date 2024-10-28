OnePlus 13 получит поддержку быстрой зарядки

Сегодня компания OnePlus официально подтвердила информацию о том, что новый флагманский смартфон OnePlus 13 действительно получит батарею на 6000 мАч, что на более чем 10% больше, чем у предшественника. Более того, грядущая модель станет первым флагманом бренда с такой ёмкостью аккумуляторной батареи. Известно также, что устройство сохранит поддержку проводной зарядки SuperVOOC мощностью 100 Вт, а беспроводная зарядка на 50 Вт будет работать с магнитным креплением. При этом презентация смартфона состоится 31 октября и на сцене также будут представлены новые аксессуары для гаджета — магнитный павербанк на 5000 мАч, беспроводная зарядка с вентилятором охлаждения, 100-ваттный павербанк SuperVOOC и новый 120-ваттный GaN-адаптер. Конечно, всё это будут продавать отдельно, так что ждать чего-то подобного в коробке устройства точно не стоит.

Кроме того, релиз OnePlus 13 будет сопровождаться линейкой фирменных чехлов, которые понравятся поклонникам бренда — по словам инсайдеров, в ассортименте производителя будут две версии из дерева и одна из материала, характеристики которого пока что не раскрываются (этот момент ещё предстоит прояснить на момент релиза, но, возможно, речь про экокожу). Впрочем, до релиза смартфона осталось всего три дня, так что в сети уже есть все характеристики нового устройства — например, инсайдеры сообщили, что смартфон получит мобильный процессор Snapdragon 8 Elite, до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилище UFS 4.0 объёмом до 1 ТБ.