OnePlus 13R получит аккумулятор на 6000 мАч

Авторитетный информатор OnLeaks раскрыл подробности о смартфоне OnePlus 13R, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6,78-дюймового экрана 8T LTPO OLED с разрешением 2780:1264 точки и кадровой частотой 120 Гц, прошлогоднего флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X и 256 ГБ флеш-памяти, тройной основной камеры с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик с углом обзора 120° и диафрагмой f/2.2), 50 Мп (телеобъектив), селфи-камеры на 16 Мп (оптика с апертурой f/2.4), батареи ёмкостью 6000 мАч, поддержки 80-Вт проводной быстрой зарядки, адаптеров беспроводной связи Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC, порта USB Type-C, корпуса с габаритами 161,72:75,77:8,02 мм и предустановленной операционной системы Android 15 с фирменной прошивкой OxygenOS 15.