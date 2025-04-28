OnePlus 13s показали на рендерах

Компания OnePlus объявила о скором релизе смартфона OnePlus 13s. Дебют устройства состоится на индийском рынке, но точная дата пока сообщается. Производитель подтвердил наличие 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite c тактовой частотой до 4,32 ГГц, графическим адаптером Adreno 830 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 6,32-дюймового дисплея, а также расцветок Black Velvet и Pink Satin. Судя по характеристикам, перед нами глобальная версия выпущенного недавно в Китае OnePlus 13T, который оценен в эквивалент 475 долларов за конфигурацию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти соответственно.

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