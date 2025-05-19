OnePlus 13s показали в трех расцветках

Компания OnePlus объявила, что официальная презентация компактного смартфона OnePlus 13s состоится 5 июня в Индии. Также китайский производитель опубликовал качественные изображения грядущей новинки, на которых она изображена в черной, розовой и зеленой расцветках.

Предполагается, что перед нами переименованный OnePlus 13T, который ранее дебютировал в Китае по цене от 475 долларов. Смартфон оснащается топовым 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,32-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2640:1216 точек, кадровой частотой до 120 Гц, пиковой яркостью 2400 нит и рейтингом DisplayMate A++, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 50 Мп (2-кратное оптическое приближение), АКБ ёмкостью 6260 мАч и поддержкой 80-Вт проводной зарядки.