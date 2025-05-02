OnePlus 15 будет похож на iPhone

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился первыми подробностями о флагманском смартфоне OnePlus 15, который придет на смену OnePlus 13. Итак, аппарат получит дизайн в стиле грядущего iPhone 17 Pro Max с плоским дисплеем, узкими рамками и прямыми гранями. При этом блок основной камеры будет скопирован у OnePlus 13T. Официальная презентация OnePlus 15 ожидается в октябре-ноябре этого года.

Напомним, что OnePlus 13 получил топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,82-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3168:1440 пикселей, частотой обновления 1-120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит, частотой регулировки ШИМ 2160 Гц и керамическим защитным стеклом Crystal Shield, селфи-камеру на 32 Мп (Sony IMX615), тройную тыльную камеру Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (Sony LYT-808 оптического формата 1/1,4 дюйма и OIS), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией), АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержку 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также защиту от воды и пыли согласно степени IP68/IP69.
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