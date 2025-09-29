OnePlus 15 показали на пресс-рендерах

Компания OnePlus опубликовала подборку изображений флагманского смартфона OnePlus 15, официальный релиз которого запланирован на октябрь. Аппарат демонстрируется в новой расцветке Original Dune. Ранее сообщалось, что смартфон оснастят корпусом с первым на рынке «нанокерамическим металлом аэрокосмического класса», который твёрже титана и нержавеющей стали на 134% и 223% соответственно, плоским экраном с частотой обновления 165 Гц и рекордно узкими симметричными рамками, а также топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц.