OnePlus 15R признали ремонтопригодным

Авторы Youtube-канал PBKreviews опубликовали видео с разборкой смартфона OnePlus 15R и оценкой его ремонтопригодности. Специалисты похвалили смартфон за простое снятие задней панели (нагрев) и язычки для извлечения аккумулятора. Из трудностей – замена экрана. Для этого нужно почти полностью разобрать смартфон. В итоге аппарат получил по шкале ремонтопригодности 8,5 балла из 10.

Напомним, что OnePlus 15R оснащается 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X Ultra, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.1, 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800:1272 точки и кадровой частотой 165 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX906 оптического размера 1/1,56 дюйма и OIS) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 7400 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K.
