OnePlus 15T получит небольшой экран

Авторитетный информатор Digital Chat Station сообщает, что уже в первом квартале следующего года компания OnePlus выпустит компактный смартфон OnePlus 15T. Смартфону приписывают наличие 6,3-дюймового OLED-дисплея с разрешением 1,5K и кадровой частотой 165 Гц, батареи ёмкостью 7000 мАч и производительной однокристальной системы.

Напомним, что недавно был выпущен смартфон OnePlus 15R, который получил мощную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra, 256 или 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.1, 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2800:1272 пикселя и частотой обновления 165 Гц, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX906 оптического формата 1/1,56 дюйма и OIS) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, АКБ ёмкостью 7400 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 80 Вт и защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K.