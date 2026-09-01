OnePlus 16 c процессором Snapdragon 8 Gen 6 Pro получит 200 Мп камеру

OnePlus 16, судя по всему, станет одним из первых флагманов на новом топовом чипе Qualcomm, который, по слухам, получит имя Snapdragon 8 Gen 6 Pro. Пока неясно, появится ли аппарат на глобальных рынках за пределами Китая, однако утечки о смартфоне продолжают появляться с завидной регулярностью. Свежий отчет опубликовал Digital Chat Station — известный инсайдер на платформе Weibo. Он вновь поделился подробностями о камерах устройства, и на этот раз речь идет о так называемой «финальной» версии настройки модулей. Напомним, что в начале июля 2026 года этот же источник сообщал, что OnePlus 16 получит основную камеру с разрешением 200 Мп и сенсором 1/1,4 дюйма. Тогда инсайдер уточнил, что главный модуль будет сочетаться с перископическим объективом с 3,5-кратным зумом и «небольшим сенсором», а также с ультраширокоугольной камерой на 50 Мп с аналогичным «маленьким» сенсором.

В новом отчете Digital Chat Station утверждается, что «финальная» конфигурация включает ту же 200-мегапиксельную основную камеру с сенсором 1/1,4 дюйма — здесь данные совпадают с предыдущими утечками. Но есть и изменения: похоже, OnePlus отказалась от 3,5-кратного зума в пользу 3-кратного перископического модуля, который, предположительно, оснащен 50-мегапиксельным сенсором Sony с диагональю 1/1,95 дюйма. Кроме того, Digital Chat Station упомянул, что в финальной версии будет применяться «совершенно новый» сверхширокоугольный объектив на 50 Мп, однако инсайдер не раскрыл деталей о его сенсоре. Еще одной свежей деталью стало то, что OnePlus 16, по слухам, получит фронтальную камеру на 50 Мп — это явное улучшение по сравнению с моделью предыдущего поколения.
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