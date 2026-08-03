OnePlus 16 получит защиту от воды

Сетевой инсайдер Дебаян Рой поделился подробностями о флагманском смартфоне OnePlus 16, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие OLED-дисплея с разрешением 1,5К, частотой обновления 185 или 240 Гц, а также рамками вокруг экрана толщиной менее 1 мм, топовой однокристальной системы Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, батареи ёмкостью 9000 мАч, поддержки проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно, защиты от воды в соответствии со степенью IP69 и улучшенного ультразвукового дактилоскопа.

Что касается основной камеры, то сейчас тестируется два варианта. В первом используются модули разрешением 200 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив). Второй оснащается 50-Мп главным модулем на базе датчика Sony оптического размера 1/1,4 дюйма и 200-Мп перископным модулем.
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