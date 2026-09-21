OnePlus 16 тизерят на официальных рендерах

Компания OnePlus начала официально тизерить свой новый флагман, презентация которого, как ожидается, состоится в октябре. Смартфон должен предложить топовую производительность и составить конкуренцию iQOO 16, который представят в Китае 29 сентября. Согласно официальной странице предзаказа, смартфон OnePlus 16 будет доступен в трёх вариантах расцветки — Tomorrow Starlight, Dark Forest и Martian Masterpiece. Версия Tomorrow Starlight выделяется встроенной в заднюю панель интерактивной подсветкой Breathing Light, которая подсвечивает логотип и астрономические координаты, но, вероятно, эту версию выпустят ограниченным тиражом.

Покупателям предложат несколько конфигураций памяти — 12+256 ГБ, 12+512 ГБ, 16+512 ГБ и 16 ГБ+1 ТБ. При этом смартфон получит металлическую квадратную площадку основной камеры с крупными закруглёнными углами, а на левой грани разместится настраиваемая ИИ-кнопка. Согласно недавним утечкам, OnePlus 16 оснастят плоским OLED-дисплеем BOE X4 с частотой обновления 165 Гц на уровне всей системы. В оптимизированных игровых режимах показатель будет достигать 185 Гц, а за производительность будет отвечать флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Кроме того, программной основой выступит Android 17 с оболочкой ColorOS 17. За автономность будет отвечать огромный аккумулятор ёмкостью 9000 мАч в сочетании с проводной зарядкой мощностью 100 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт. Цена пока что под вопросом.