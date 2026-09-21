\

OnePlus 16 тизерят на официальных рендерах

Компания OnePlus начала официально тизерить свой новый флагман, презентация которого, как ожидается, состоится в октябре. Смартфон должен предложить топовую производительность и составить конкуренцию iQOO 16, который представят в Китае 29 сентября. Согласно официальной странице предзаказа, смартфон OnePlus 16 будет доступен в трёх вариантах расцветки — Tomorrow Starlight, Dark Forest и Martian Masterpiece. Версия Tomorrow Starlight выделяется встроенной в заднюю панель интерактивной подсветкой Breathing Light, которая подсвечивает логотип и астрономические координаты, но, вероятно, эту версию выпустят ограниченным тиражом.

Покупателям предложат несколько конфигураций памяти — 12+256 ГБ, 12+512 ГБ, 16+512 ГБ и 16 ГБ+1 ТБ. При этом смартфон получит металлическую квадратную площадку основной камеры с крупными закруглёнными углами, а на левой грани разместится настраиваемая ИИ-кнопка. Согласно недавним утечкам, OnePlus 16 оснастят плоским OLED-дисплеем BOE X4 с частотой обновления 165 Гц на уровне всей системы. В оптимизированных игровых режимах показатель будет достигать 185 Гц, а за производительность будет отвечать флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Кроме того, программной основой выступит Android 17 с оболочкой ColorOS 17. За автономность будет отвечать огромный аккумулятор ёмкостью 9000 мАч в сочетании с проводной зарядкой мощностью 100 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт. Цена пока что под вопросом.
Официально: OnePlus N6x получит ёмкий аккумулятор…
Компания OnePlus раскрыла первые подробности о смартфоне OnePlus N6x, который будет официально представле…
Компактный смартфон BlueFox Aura A1 оценили в 210 долларов …
Компания BlueFox объявила цены и выпустила в продажу компактный смартфон Aura A1, главной особенностью ко…
iQOO Neo 11 Ultra получит защиту от воды …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробные характеристики смартфона iQOO Neo 11 Ultra, …
Honor Magic 9 получит камеру с 3-осевой стабилизацией изобра…
Arri и Honor в скором времени продемонстрируют результаты партнерства — это принесёт бренду узнаваемость…
HONOR готовит к релизу необычный складной смартфон…
Ранее появилась информация о том, что компания HONOR работает над своим первым широкоформатным складным с…
Официально: Vivo T5 5G готов к выходу …
Компания Vivo объявила, что официальный релиз смартфона T5 5G состоится в ближайшее время. Производитель …
Представлен складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold8…
Компания Samsung пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Galaxy Z Fold8, которая базируется на …
Смартфон OPPO K15 получит три 50-Мп камеры …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OPPO K15, который еще не б…
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор Tecno CAMON 50. Доступный смартфон с IP69K/MIL-STD-810, AMOLED 144 Гц, 6500 мАч и камерой Sony LYT700CОбзор Tecno CAMON 50. Доступный смартфон с IP69K/MIL-STD-810, AMOLED 144 Гц, 6500 мАч и камерой Sony LYT700C
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor