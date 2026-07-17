Смартфон OPPO K15 получит три 50-Мп камеры

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OPPO K15, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6,59-дюймового плоского LTPS-дисплея с разрешением 1,5K, новой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7360 Super, активной системы охлаждения с вентилятором, сдвоенной тыльной камеры с модулями на 50 Мп и 50 Мп (сверхширик), фронтальной камеры разрешением 50 Мп, батареи ёмкостью 8000 мАч, поддержки 80-Вт быстрой проводной зарядки, подэкранного оптического дактилоскопа, RGB-подсветки в кольце на тыльной панели, корпуса толщиной 8,27 мм и массой 205 граммов, а также полноценной защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP69. Судя по опубликованному тизеру, OPPO K15 появится в китайской продаже 24 июля.