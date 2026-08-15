iQOO Neo 11 Ultra получит защиту от воды

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробные характеристики смартфона iQOO Neo 11 Ultra, официальный релиз которых ожидается 18 августа. Итак, аппарат получит 6,83-дюймовый LTPS-экран с разрешением 2K, кадровой частотой 144 Гц и яркостью до 1000 нит в полноэкранном режиме с ручной настройкой, новую 3-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 9500M, аккумулятор ёмкостью 9100 мАч, поддержку 100-Вт быстрой проводной зарядки, селфи-камеру на 16 Мп, сдвоенную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), 3D-ультразвуковой дактилоскопический сенсор, металлическую рамку, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, корпус толщиной 8,6 мм и массой 225 граммов, а также черную, белую и голубую расцветки.