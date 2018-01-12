OnePlus 3 и OnePlus 3T получат поддержку Face Unlock

Одной из главных фишек флагманского смартфона OnePlus 5T стала технология распознавания лица Face Unlock. Функция оказалась настолько популярной, что владельцы OnePlus 5 потребовали от китайского производителя добавить ее в обновлении Android Oreo. OnePlus ответила положительно. Затем в дело вступили владельцы OnePlus 3 и OnePlus 3T, и здесь Карл Пэй и компания пошли навстречу своим пользователям. «Нет смысла удерживать те фишки, которые мы легко можем добавить», – заявил он сегодня в беседе с журналистами, пообещав реализовать Face Unlock в одной из следующих бета-версий. Правда, конкретные сроки пока названы не были.