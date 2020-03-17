OnePlus 5 и OnePlus 5T получили обновление OxygenOS 9.0.11

Разработчики компаний OnePlus выпустили новое обновление системы для смартфонов OnePlus 5 и OnePlus 5T.

Обновление вышла с номером сборки OxygenOS 9.0.11, которая все еще основана на операционной системе Android 9 Pie.

В обновление разработчики добавили февральский патч безопасности, поработали над устранением мелких ошибок и улучшили стабильность работы системы OxygenOS. Новых функций в обновлении нет. Обновление уже распространяют всем владельцам смартфонов.

Также компания OnePlus обещала обновить OnePlus 5 и OnePlus 5T до Android 10. Когда именно, компания не уточнила.