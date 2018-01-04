OnePlus 5 и проблемы с Android 8.0 Oreo

2018-01-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - OnePlus 5; [82]
Появилась информация о том, что компания OnePlus перестала выпускать обновление Android 8.0 Oreo для своего смартфона OnePlus 5, так как в прошивке нашли какую-то проблему. Пока что компания не говорит о самой проблеме, видимо ее еще не решили и рассказывать общественности о деталях бага никто не хочет, но нам обещают, что уже в следующем апдейте проблему решат и вы сможете пользоваться своим любимым смартфоном дальше. И, да, я говорю слово «любимым» без сарказма - многие пользователи, включая нашего главного редактора, очень любят продукцию этой компании из-за невысокой стоимости и отличного набора функций. Для современного продукта это большая редкость, на самом деле, так что стоит присмотреться и к этой новинке. Ждем исправления багов и новой прошивки для смартфона OnePlus 5, будет круто.


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