OnePlus 5 получит распознавание лица в новой прошивке

Одним из главных отличий OnePlus 5T от своего предшественника стала программная поддержка функции распознавания лица. Неудивительно, что некоторые пользователи OnePlus 5 выразили китайскому производителю свое возмущение. К чести OnePlus, они к своим фанатам прислушались и пообещали добавить Face Unlock в предыдущего «убийцу флагманов». Сегодня стало известно, что функция появится в очередном обновлении ПО. Напомним, что OnePlus 5 обновился до Android 8.0 Oreo буквально на днях. Вполне возможно, что Face Unlock добавят в Android 8.1. Когда именно это произойдет, не сообщается.