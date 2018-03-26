OnePlus 5T полностью распродали в США

Руководитель американского подразделения OnePlus Кайл Кьян заявил о том, что запасы флагманского смартфона OnePlus 5T полностью исчерпаны из-за слишком большого спроса. Теперь желающим придется заказывать смартфон из других регионов или ждать выхода OnePlus 6. Кьян также добавил, что компания растет в тех регионах, в которых у других производителей это не получается. По итогам прошлого года OnePlus вдвое увеличила доходы от продаж на международном рынке до $1,4 млрд. Наиболее впечатляющий рост (139%) был зафиксирован как раз в Северной Америке.

Напомним, что OnePlus 5T оснастили алюминиевым корпусом со сканером отпечатков пальцев на задней панели, 6,01-дюймовым Optic AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), двойной тыльной камерой 20+16 Мп на основе сенсоров Sony IMX398 и IMX376K, 16-Мп фронталкой на базе Sony IMX371, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 835, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, портом USB 2.0 Type-C, 3,5-мм аудиоразъемом и аккумулятором на 3300 мАч.