OnePlus 5T получил блокировку двойным нажатием по экрану

Функция Double-Tap to Wake, дающая возможность включить экран смартфона двойным постукиванием, нравится большинству пользователей операционной системы Android. При этом она не является стандартной. Функцию Double-Tap to Lock, блокирующую смартфон при двойном нажатии, поддерживают еще меньше смартфонов. Смартфоны OnePlus поддерживали Double-Tap to Wake, а сегодня стало известно, что в бета-версии свежей прошивки для OnePlus 5 и OnePlus 5T появится и Double-Tap to Lock.

Напомним, что OnePlus 5T оснащается алюминиевым корпусом со сканером отпечатков пальцев на задней панели, 6,01-дюймовым Optic AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), двойной тыльной камерой 20+16 Мп на основе сенсоров Sony IMX398 и IMX376K, 16-Мп фронталкой на базе Sony IMX371, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 835, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, портом USB 2.0 Type-C, 3,5-мм аудиоразъемом и аккумулятором на 3300 мАч.