Смартфон Xiaomi 16 Pro Mini выпустят в сентябре

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманских смартфонах серии Xiaomi 16. Утверждается, что модели Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro и Xiaomi 16 Pro Mini будут выпущены в сентябре этого года, а Xiaomi 16 Ultra и Xiaomi 16S Pro выйдут лишь в следующем году.

Базовая модель получит 6,5-дюймовый экран, Xiaomi 16 Pro Mini – 6,3-дюймовый дисплей, крупный датчик изображения в главном модуле, перископический телеобъектив, поддержку беспроводной зарядки и не самый ёмкий аккумулятор. Xiaomi 16 Pro оснастят 6,8-дюймовым дисплеем. Все модели будут основаны на будущей топовой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2. Что касается Xiaomi 16S Pro, то ему приписывают наличие фирменной однокристальной системы Xring O2, а вот 16 Ultra может получить как Xring O2, так и Snapdragon 8 Elite 2.
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