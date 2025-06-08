Смартфон iQOO Z10 появился в российской продаже

Компания iQOO дала старт российским продажам смартфона iQOO Z10, который изначально дебютировал в Индии в апреле этого года. Рекомендованная цена новинки в России составляет 25, 28 и 31 тысячу рублей за версии с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.

Смартфон оснащается 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2392:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 1300 нит, 4-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, оперативной памятью стандарта LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX882) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, поддержкой проводной и обратной проводной зарядок мощностью 90 Вт и 7,5 Вт, прочностью по военному стандарту MIL-STD-810H, модемом 5G и предустановленной операционной системой Android 15.