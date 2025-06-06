Huawei Pura 80 Pro показали на пресс-рендере

Компания Huawei начала принимать предварительные заказы в Китае на флагманские смартфоны Pura 80 Pro и 80 Pro+. В честь такого события производитель опубликовал первое качественное изображение устройства. При этом характеристики флагманов пока не раскрываются. По данным инсайдера @myplace_myworld, Pura 80 Pro получит стеклянную заднюю панель, Pro+ – задник из наномикрокристаллической керамики, а Pura 80 Ultra – настоящую керамику. Также сообщается, что вверху блока основной камеры расположен сверхширокоугольный модуль с лазерным автофокусом, посередине – перископный модуль с камерой цветокоррекции Red Maple, а внизу – главный модуль с переменной диафрагмой.