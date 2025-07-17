Nothing Phone (3) испытали на прочность

Известный своими суровыми тестами видеоблогер Зак Нильсон испытал на прочность новенький смартфон Nothing Phone (3), который уже можно заносить в топ разочарований года. Аппарат отлично справился с тестами, включая испытание на изгиб, однако в процессе вскрытия был обнаружен заводской брак. Как видно на фото, из-за большого зазора нанесенная термопаста не расплющилась после соприкосновения процессора и испарительной камеры. Вероятно, именно в этом кроется причина сильного перегрева устройства. Судя по количеству жалоб, имеет место инженерный просчёт или масштабный брак на производстве. Объявит ли производитель отзывную кампанию, станет известно совсем скоро. Напомним, что цена Nothing Phone (3) составляет 800 евро.