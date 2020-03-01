OnePlus 6 и OnePlus 6T получили OxygenOS 10.3.2

2020-03-01, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - OnePlus 6T; [39]
Разработчики компаний OnePlus выпустили стабильную версию системы OxygenOS для смартфона OnePlus 6 и OnePlus 6T.

Обновление вышла с номером сборки OxygenOS 10.3.2 и весит всего 80 МБ.

В обновление разработчики добавили февральский патч безопасности. Ещё разработчики компаний OnePlus проработали над исправлением мелких ошибок и недочетов в программном обеспечении, также устранили проблему с мерцанием экрана во время разблокировки смартфона.

Обновление уже распространяют волнами по воздуху владельцам смартфона OnePlus 6 и OnePlus 6T.


Комментарии и отзывы OnePlus 6T
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor