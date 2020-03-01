OnePlus 6 и OnePlus 6T получили OxygenOS 10.3.2

Разработчики компаний OnePlus выпустили стабильную версию системы OxygenOS для смартфона OnePlus 6 и OnePlus 6T.

Обновление вышла с номером сборки OxygenOS 10.3.2 и весит всего 80 МБ.

В обновление разработчики добавили февральский патч безопасности. Ещё разработчики компаний OnePlus проработали над исправлением мелких ошибок и недочетов в программном обеспечении, также устранили проблему с мерцанием экрана во время разблокировки смартфона.

Обновление уже распространяют волнами по воздуху владельцам смартфона OnePlus 6 и OnePlus 6T.