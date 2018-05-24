OnePlus 6 можно ремонтировать

В последнее время флагманские смартфоны стали очень слабо пригодны для ремонта. Это вполне логично, ведь производитель хочет в минимальный корпус запихнуть максимум железа и не оставить вообще никакого свободного места, из-за чего приходится использовать больше клея или механизмов, которые просто невозможно демонтировать без повреждения. Однако, флагман OnePlus 6 оказался весьма неплох в этом плане — студия iFixit поставила смартфону 5 из 10 баллов. Это не идеальный показатель, но большинство конкурентов получили 1 или 2 балла из 10, так что это очень даже круто. Возможно у некоторых мастеров возникнут проблемы с демонтажом отдельных деталей, но это вполне выполнимая работа, которая просто требует аккуратности и спокойного продвижения вглубь устройства. Нам кажется, что это шикарная оценка для флагмана.