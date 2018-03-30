OnePlus 6 на первых фото

В интернете появилось изображение нового мобильного телефона OnePlus 6, который, видимо, будет построен в том де дизайне, что и большинство смартфонов на современном рынке. В верхней части дисплея имеется вставка из черного пластика, куда поставили камеру и сканер. Эта фишка скопирована практически всеми производителями с iPhone X, сейчас каждый второй смартфон на рынке получает такой вот дизайн с бровью, что не очень радует. С другой стороны, сейчас в сети обсуждают уже две фишки нового смартфона — деревянная тыльная панель и вставка на передней панели. Если сюда поставят крутое железо и смартфон будет адекватным по стоимости, то есть шансы, что популярность бренда будет только повышаться. А пока что не будем гадать и просто подождем официального анонса новинки. Раньше OnePlus не огорчали.