OnePlus 6 окажется дороже OnePlus 5T

Сетевые источники поделились сведениями о предполагаемой цене смартфона OnePlus 6, официальный анонс которого ожидается в июне 2018 года. Цена старшей версии на 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составит 749 долларов. Это гораздо дороже OnePlus 5T, который продается по цене 499 и 599 долларов за версии на 64 и 128 ГБ, соответственно. Что до характеристик OnePlus 6, то ему прочат экран с соотношением сторон 19:9 и вырезом под в стиле iPhone X, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и от 64 до 256 ГБ встроенной памяти, двойную камеру 12+20 Мп и поддержку быстрой зарядки Dash Charge.