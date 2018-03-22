OnePlus 6 за 750 баксов?

Появилась первая информация о смартфоне OnePlus 6 и его стоимости. Новинка обойдется вам в 750 долларов, если верить слухам, внутри будет 6 гигабайт оперативной памяти, 128 гигабайт встроенной памяти и современное железо, конечно же. В принципе, ничего нового не могу сказать — довольно интересно посмотреть на потенциальных покупателей устройства. Ранее бренд привлекал именно своей низкой стоимостью, тогда как сейчас, при цене в 750 долларов, гаджет вполне на уровне новых флагманов других компаний и будут ли пользователи отдавать деньги за эту новинку — большой вопрос. Думаю, что этот слух окажется липовым, так как ценник в размере 750 долларов отпугнет большинство фанатов бренда. Но, говорить с уверенностью пока что никто не может, анонсов или какой-либо другой официальной информации пока что не было.