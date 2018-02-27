OnePlus 6 засветился на живом фото

Китайское издание ITHome поделилось живыми фото, на которых, как утверждается, изображен грядущий флагманский смартфон OnePlus 6. Передняя панель получила вырез в стиле iPhone X, а вот задняя больше похожа не представленный пару дней назад Samsung Galaxy S9. Хотелось бы обратить внимание на то, что задняя панель выполнена из стекла. Подобное у китайского производителя встречалось лишь в модели X. Вполне возможно, что здесь стекло необходимо для поддержки беспроводной зарядки. Включенный экран говорит о наличии Android 8.1.0 с OxygenOS 5.1.0 с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.