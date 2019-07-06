OnePlus 7 Pro и его функции

Фанаты OnePlus выбирают смартфоны этого бренда не только из-за топовых характеристик, но и за фирменное программное обеспечение. Компания предлагает практически «чистый» Android с рядом полезных функций. Так, в прошивке реализовано удобное управление с помощью жестов, а в меню всех приложений есть скрытый раздел, куда можно прятать от посторонних важные программы. Важно и то, что OnePlus в числе первых после Google обновляет свои устройства до новых версий Android. Более того, это единственная компания (не считая Google), официально предоставляющая пользователям три крупных обновления Android, не говоря уже о регулярных патчах безопасности. Сейчас OnePlus 7 Pro — один из самых продвинутых смартфонов на рынке. Его главная фишка — большой 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с высоким разрешением Quad HD+ и, что особенно важно, частотой обновления 90 Гц. Иначе говоря, изображение более плавное, чем на смартфонах с экранами на 60 Гц. Кроме того, это первое и пока единственное устройство с новейшей памятью типа UFS 3.0, обеспечивающей быструю передачу данных и ускоряющей работу гаджета. Процессор Snapdragon 855 и 8 ГБ оперативной памяти дают приличный запас производительности, позволяя на несколько лет забыть про покупку нового смартфона. Ещё аппарат оснастили тройной камерой с основным модулем на 48 Мп, поддерживающим режим ночной съёмки, и двумя дополнительными: для съёмки с трехкратным зумом и создания широкоугольных фотографий. Сейчас на JD предлагают скидочные купоны на $60 на недавно представленный OnePlus 7 Pro с почти безрамочным экраном с частотой обновления 90 Гц, процессором Snapdragon 855, самой быстрой памятью и тройной камерой с разрешением 48 Мп. Выгодные предложения действуют и на другие модели производителя.О стоимости новинки пока неизвестно.