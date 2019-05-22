OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro получили версию ОС Android Q для разработчиков

Информация об этом появилась на официальном форуме производителя. Прошивку уже может протестировать любой желающий, но следует помнить, что это версия для разработчиков и в ней есть множество недочётов. Например, не работают некоторые сторонние приложения, функция Ambient Display и навигационные жесты управления. Если это вас не останавливает, то перед тем как прошиваться настоятельно рекомендуем сделать резервное копирование.

Из новшеств в бета-версии можно отметить слегка обновлённый дизайн системы, функции Live Caption, Smart Reply для уведомлений, отдельный раздел с конфиденциальностью в настройках и многое другое. Когда выйдет стабильное ПО, пока сказать трудно, но это точно будет уже после официального релиза ОС в 3 квартале этого года.