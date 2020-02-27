OnePlus 7T Pro лучший смартфон 2019 года

Ассоциация GSM анонсировала премию Global Mobile Awards с категорией Лучший смартфон 2019 года.

Среди всех смартфонов, 16 судей выбрали лучшим смартфоном 2019 года стал OnePlus 7T Pro.

По мнению судей, смартфон сочетает в себе отличные характеристики, хорошее программное обеспечение и, самое главное, не высокий ценник.

Смартфон OnePlus 7T Pro получил 6.67 дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением экрана QHD+ и частоту обновления экрана 90 герц. Фронтальная камера получила выезжающий механизм. За производительность смартфона отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 855+ в паре с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью на 4085 мАч с поддержкой быстрой зарядки WARP Charge 30T. Основная камеру получила три модуля: на 48 Мп + 16 Мп + 8 Мп. Смартфон работает на операционной системы Android 10 с оболочкой OxygenOS 10. И продается смартфон за 760 евро.