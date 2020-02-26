OnePlus 7T Pro признан лучшим смартфоном MWC 2020

Руководитель компании OnePlus Пит Лау объявил о том, что OnePlus 7T Pro признан «Лучшим смартфоном» выставки Mobile World Congress 2020. Отмечается, что в финале аппарат обошел такие устройства, как iPhone 11 Pro, Samsung Galaxy Fold и Huawei P30 Pro.

Напомним, что OnePlus 7 Pro оснащается 6,67-дюймовым Fluid AMOLED дисплеем с разрешением QHD+, поддержкой HDR10+, частотой обновления 90 Гц, подэкранным сканером отпечатков пальцев, тройной тыльной камерой с главным 48-Мп модулем, 16-Мп широкоформатным и 8-Мп телефото-модулем с трехкратным оптическим зумом, выдвижной фронтальной камерой на 16 Мп, стереодинамиками с технологией Dolby Atmos, топовым процессором Snapdragon 855 Plus, до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 3.0, а также аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой фирменной быстрой зарядки WARP Charge 30W.