OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro получили функцию Live Caption

Разработчики компаний OnePlus выпустили первое бета-версию обновления оболочки OxygenOS для смартфонов OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro.

Обновление вышла с названием сборки OxygenOS Open Beta 1 и весит больше 2 ГБ. В обновлений разработчики улучшили менеджер оперативной памяти, устранили некоторые ошибки и проблемы оболочки. Также разработчики поработали над функции двойного нажатия по экрану для пробуждения смартфона. Ещё обновление получила февральский патч безопасности.

Но самое главное, разработчики добавили в OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro новую функцию — Live Caption. Новая функция Live Caption умеет преобразовывать любой звук в текст. Такая возможность может пригодиться во время просмотра видео в шумных местах.

Бета-версию обновления OxygenOS Open Beta 1 можно скачать через фирменное приложение OxygenOS.