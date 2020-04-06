OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro получили обновление OxygenOS 10.0.9

Разработчики OnePlus выпустили новое обновление OxygenOS для смартфонов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro.

Обновление вышло с номером сборки OxygenOS 10.0.9 и весит 235 МБ.

В новое обновление OxygenOS 10.0.9 разработчики добавили мартовский патч безопасности, также исправили проблему с исчезновением скриншотов из галереи, улучшили запись видео в Slow-mo и оптимизировали менеджер ОЗУ.

Разработчики компании OnePlus уже начали распространять обновление по воздуху всем владельцам смартфонов OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro.