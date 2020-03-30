OnePlus 8 Pro получит квадро-камеру

В сети все больше и больше появляются подробности неанонсированных флагманов компаний OnePlus. На этот раз в сети опубликовали характеристики смартфона OnePlus 8 Pro.

По слухам, флагман OnePlus 8 Pro получит основную камеру с четырьмя модулями, где основной модуль Sony IMX689 на 48Мп со светосилой f/1.78, далее ультраширокоугольный сенсор Sony IMX586 с углом охвата 120 градусов, его дополняет телеобъектив на 8 Мп (f/2.44) с 3-кратным оптическим и 30-кратным цифровым зумом и 5-мегапиксельный цветной фильтр.

Ещё смартфону OnePlus 8 Pro приписывают портретный режим съёмки в ночное время, функцию 3-HDR для видео, кинематографический эффект, а также улучшенную OIS и EIS.