OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro показали на фото

Профильное издание Slashleaks поделилось живыми фото флагманских смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, официальный дебют которых запланирован на 14 апреля. Отмечается, что обе модели будут сильно похожи внешне. Старшая будет отличаться дополнительным модулем камеры и лазерным помощником автофокуса, а также более тонкими рамками вокруг корпуса. Что до технических характеристик, то OnePlus 8 Pro получит дисплей с частотой обновления 120 Гц, топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 865, оперативную память нового поколения LPDDR5, быструю флеш-память UFS 3.0. Младшая модель OnePlus 8 оснастят теми же характеристиками за исключением дисплея – ему достанется 90-герцевая панель.