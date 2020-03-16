OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro получат поддержку 5G

2020-03-16, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - OnePlus 8 Pro; [15]
Генеральный директор компании OnePlus поделился подробностями о ожидаемых смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.

Смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro оснастят модемами с поддержкой сети пятого поколения (5G). Новинки будут работать на новом восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 865 в паре с 6/8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ. Также смартфоны получат 6.5 дюймовые AMOLED дисплеи с частотой обновления экрана 120 герц.

OnePlus 8 получит основную камеру с тремя модулями на 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп, аккумулятор ёмкостью на 4000 мАч и фирменную быструю зарядку Warp Charge 30T.

OnePlus 8 Pro получит основную камеру с четырьмя модулями, аккумулятор ёмкостью на 4500 мАч и быструю беспроводную зарядку на 30 Вт.

OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro должны анонсировать 14 апреля 2020 года.

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