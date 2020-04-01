OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro представят 14 апреля

Китайская компания OnePlus объявила дату презентации флагманов OnePlus 8.

Глобальная презентация смартфонов OnePlus 8 состоится 14 апреля в онлайн-режиме.

На презентации представят два флагмана, это OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Смартфон OnePlus 8 Pro получит 6.78 дюймовый AMOLED дисплей с разрешением экрана QHD+ и частоту обновления изображения 120 герц. Смартфон OnePlus 8 свою очередь получит 6.55 дюймовый AMOLED дисплей с разрешением экрана FHD+ и частоту обновления изображения 90 герц.

За производительность смартфонов будет отвечать новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 в паре с 8/12 ГБ ОЗУ и встроенным модемом 5G. За автономность смартфонов будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4510 мАч и 4300 мАч у младшей версии. Ещё OnePlus 8 Pro сможет похвастаться защитой от воды по стандарту IP67, а также беспроводной 30 Вт и реверсивной 3 Вт зарядкой.