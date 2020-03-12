OnePlus 8 и OnePlus 8T получили сертификаты

Буквально недавно мы говорили о том, что смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8T должны будут анонсировать в самое ближайшее время, а теперь появилась информация о том, что смартфоны уже прошли сертификацию и вскоре будут представлены. Конечно, все слухи подтвердились и производитель явно будет делать крутой флагман с современным процессором, хорошей системой камер и прочими бонусами, которые позволят уделать потенциальных конкурентов на рынке. Вопрос только в том, стоит ли ждать этот флагман, если предыдущий сейчас станет более доступным и вы сможете купить его за вполне разумные деньги. Новинка это круто, но и предыдущие флагманы остались очень даже достойным решением, особенно на фоне понижения стоимости гаджета. Ждем релиз.