OnePlus 8 и OnePlus 8T получили сертификаты

2020-03-12, Автор - Влад Волошин; Продукт - OnePlus 8 и OnePlus 8T; [22]
Буквально недавно мы говорили о том, что смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8T должны будут анонсировать в самое ближайшее время, а теперь появилась информация о том, что смартфоны уже прошли сертификацию и вскоре будут представлены. Конечно, все слухи подтвердились и производитель явно будет делать крутой флагман с современным процессором, хорошей системой камер и прочими бонусами, которые позволят уделать потенциальных конкурентов на рынке. Вопрос только в том, стоит ли ждать этот флагман, если предыдущий сейчас станет более доступным и вы сможете купить его за вполне разумные деньги. Новинка это круто, но и предыдущие флагманы остались очень даже достойным решением, особенно на фоне понижения стоимости гаджета. Ждем релиз.


Комментарии и отзывы OnePlus 8 и OnePlus 8T
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