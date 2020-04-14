OnePlus 8 официально представлен

Официально представлен новый флагманский смартфон OnePlus 8, который стоит 699 долларов и выглядит очень круто. Стоит сказать, что компания OnePlus достаточно давно представляла различные патенты и технологии, плюс инсайдеры просто постоянно сливали информацию о новом флагманском смартфоне. Теперь гаджет представили и при цене в 699 долларов у продукта просто нет конкурентов. Это очень мощный смартфон, который обладает продвинутой начинкой, хорошей системой камер и так далее. На текущий момент это лучшее устройство из всех, которые есть на рынке, так что если вы давно мечтали о подобном гаджете, то обязательно обратите внимание на новинку. Можно заявить, что лучше устройства сейчас на рынке смартфонов нет и не будет в будущем.