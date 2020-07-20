OnePlus 8 получит обновление прошивки

В последнее время многие пользователи стали обращать внимание на обновления прошивок своих смартфонов, так как это позволяет не переживать о том, что какие-то баги или недоработки продукта будут позволять злоумышленникам получать важную информацию или что смартфон просто будет плохо работать. Теперь в сети появились детали обновления операционной системы на смартфоне OnePlus 8 и Pro-версии этого гаджета, в которых говорится о том, что устройство получит целый ряд улучшений, связанных с безопасностью, поддержкой беспроводных наушников и ARCore. Пока что мы не знаем, когда именно в релиз отправится данное обновление, но очень ждем, когда это произойдет, так как это просто отличные новости для многих пользователей.