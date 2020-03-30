OnePlus 8 попал на пресс-фото

На просторах интернета появилась достаточно интересная информация о смартфоне OnePlus 8, который, если верить инсайдерам, совсем скоро поступит в продажу. Дело в том, что достаточно авторитетный ресурс опубликовал фотографии смартфона, которые будут использоваться для прессы. Такого рода материалы обычно отправляются журналистам за несколько недель до официальной презентации, чтобы журналисты смогли заранее приготовить свои публикации и на момент анонса уже выпустить полные материалы. Вероятно, такого рода фотографии попали к какому-то журналисту чуть раньше времени, так что теперь они стали достоянием общественности. Можно сказать с уверенностью, что дизайн нового OnePlus 8 будет именно таким, как на фото.