OnePlus Ace 2 показали на фото после анонса

Профильный ресурс IT Home опубликовал живые фото представленного сегодня смартфона OnePlus Ace2 в расцветке Glacier Blue. Аппарат также будет выпущен в цвете Vast Black, на котором, как утверждает производитель, почти не остаются отпечатки пальцев. Что до комплекта поставки, то здесь можно найти само устройство, прозрачный силиконовый чехол, адаптер питания мощностью 100 Вт, провод и скрепку. Смартфон оценен на китайском рынке в 410, 455 и 515 долларов за варианты с 12/256, 16/256 и 12/512 ГБ оперативной (LPDDR5X) и флеш-памяти (UFS 3.1) соответственно. В международной продаже он должен появиться под названием OnePlus 11R, который будет стоить в 480 и 545 долларов за версии с 8/128 и 16/256 ГБ соответственно.